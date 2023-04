I documenti “top secret” dell’intelligence Usa online da mesi (Di domenica 16 aprile 2023) Il weekend di Pasqua è stato turbato – in tutto il mondo – per via della notizia sulla pubblicazione su diverse piattaforme di una serie di documenti confidenziali classificati come “top secret” appartenenti all’intelligenze degli Stati Uniti. documenti che sono stati online su diverse piattaforme e per diverso tempo – come abbiamo ricostruito – ma che solo ora sono stati scovati dalle istituzioni e identificati come veri (almeno una parte di essi, poiché alcuni sono stati successivamente manipolati e ripubblicati in versioni diverse). Partendo dall’inquadramento del ruolo dei social nella questione del leak documenti intelligence Usa, abbiamo spiegato – tra le altre cose – quale sia la differenza tra una fuga di documenti di questo tipo e quella frutto di un attacco hacker. Leak ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 16 aprile 2023) Il weekend di Pasqua è stato turbato – in tutto il mondo – per via della notizia sulla pubblicazione su diverse piattaforme di una serie diconfidenziali classificati come “top” appartenenti all’intelligenze degli Stati Uniti.che sono statisu diverse piattaforme e per diverso tempo – come abbiamo ricostruito – ma che solo ora sono stati scovati dalle istituzioni e identificati come veri (almeno una parte di essi, poiché alcuni sono stati successivamente manipolati e ripubblicati in versioni diverse). Partendo dall’inquadramento del ruolo dei social nella questione del leakintelligence Usa, abbiamo spiegato – tra le altre cose – quale sia la differenza tra una fuga didi questo tipo e quella frutto di un attacco hacker. Leak ...

