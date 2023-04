I custodi dell’isola

Leggi su vanityfair

(Di domenica 16 aprile 2023) A metà strada tra l’Australia e le Hawaii, la quarta nazione più piccola del mondo rischia di scomparire a causa del cambiamento climatico. Ma governo e cittadini non mollano: mentre pensano a soluzioni creative (come trasferirsi sul metaverso) non rinunciano all’idea di salvare, per davvero, la propria terra