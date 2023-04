Hyundai Ioniq 6 sfida Tesla Model 3

(Di domenica 16 aprile 2023) Berlina elettrica, di carattere e tecnologia, conlancia lada un piano differente. Parallelo a quella di3 , l'auto che ha cambiato il concetto di auto elettrica per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ANSA_Motori : Hyundai sarà presente alla Milano Design Week dal 17 al 23 aprile, continuando la collaborazione con… - tecnoandroidit : Hyundai al Fuorisalone 2023 con la nuova IONIQ 6 - - MarcoScafati1 : #Hyundai Ioniq 6, la prova de Il - infoitcultura : Hyundai al Fuorisalone 2023 con la Ioniq 6 - ANSA_Motori : Hyundai al Fuorisalone 2023 con la Ioniq 6 #ANSAmotori -

Berlina elettrica, di carattere e tecnologia, conlancia la sfida da un piano differente. Parallelo a quella di Tesla Model 3 , l'auto che ha cambiato il concetto di auto elettrica per molti clienti. La coreana, parente stretta di ...Nel contesto sarà centrale la presenza della6, manifesto della mobilità del futuro di, contraddistinta da un design futuristico, che le consente di avere un coefficiente di resistenza ...6 è il manifesto della mobilità del futuro di: Electrified Streamliner a zero emissioni, dal design futuristico, il cui abitacolo è stato progettato come spazio personale al massimo del ...

La Hyundai Ioniq 5 N alla prova di drift prima del debutto: il video teaser La Gazzetta dello Sport

Berlina elettrica, di carattere e tecnologia, con Ioniq 6 Hyundai lancia la sfida da un piano differente. Parallelo a quella di Tesla Model 3, l’auto che ha cambiato il concetto di auto elettrica per ...Hyundai porterà la sua nuova auto, la IONIQ 6, al Fuorisalone 2023: qui l'azienda vestirà i panni per il 13º anno di Main Sponsor ...