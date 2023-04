Hockey sul ghiaccio, domani esordio al Mondiale per le Azzurre: “Carte in regola per fare bene” (Di domenica 16 aprile 2023) La Nazionale femminile di Hockey su ghiaccio domani sarà impegnata a Suwon, in Corea nel Sud, per il Mondiale di 1^ Divisione Gruppo B. Le Azzurre si sfideranno con Corea del Sud, Gran Bretagna, Kazakistan, Slovenia e Polonia. Le ragazze di coach Massimo Fedrizzi cercheranno di migliorare il bronzo ottenuto l’anno scorso. La capitana Azzurra ha dichiarato: “Abbiamo le Carte in regola per fare molto bene, siamo arrivate con largo anticipo, per adattarci al meglio e familiarizzare con il posto e con il ghiaccio. La base del roster non è cambiata rispetto all’anno scorso, ma abbiamo cinque o sei new entries, alcune delle quali hanno svolto il Mondiale U18 a Renon qualche mese fa: nel complesso, possiamo ... Leggi su sportface (Di domenica 16 aprile 2023) La Nazionale femminile disusarà impegnata a Suwon, in Corea nel Sud, per ildi 1^ Divisione Gruppo B. Lesi sfideranno con Corea del Sud, Gran Bretagna, Kazakistan, Slovenia e Polonia. Le ragazze di coach Massimo Fedrizzi cercheranno di migliorare il bronzo ottenuto l’anno scorso. La capitana Azzurra ha dichiarato: “Abbiamo leinpermolto, siamo arrivate con largo anticipo, per adattarci al meglio e familiarizzare con il posto e con il. La base del roster non è cambiata rispetto all’anno scorso, ma abbiamo cinque o sei new entries, alcune delle quali hanno svolto ilU18 a Renon qualche mese fa: nel complesso, possiamo ...

