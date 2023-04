Hockey ghiaccio, ICE League 2023: Bolzano vince all’overtime e tiene aperta la serie finale. Ora è sotto 3-2 (Di domenica 16 aprile 2023) Al termine di una partita da cardiopalma, il Bolzano Hockey riesce nel suo intento: battendo in casa 4-3 i Red Bull Salisburgo infatti, gli altoatesini hanno accorciato nel computo della serie di finale dell’ICE Hockey League 2022-2023 portandosi ora sul 2-3. Alla Sparkasse Arena è tutto un botta e risposta: nel primo tempo la rete di Culkin manda in vantaggio le “Foxes” 1-0, ma nel secondo segmento di gara gli ospiti pareggiano grazie alla segnatura di Raffl. Si entra nel terzo e decisivo periodo sull’1-1. Gazley, in power play, trova il 2-1 ma in meno di un minuto gli austriaci pareggiano con Bourke. E’ 2-2, ma c’è tempo per un altro scambio di cortesie: Frattin va per il 3-2 a meno di otto minuti dalla fine. Sembra fatta: a meno di trenta secondi dalla fine però, ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) Al termine di una partita da cardiopalma, ilriesce nel suo intento: battendo in casa 4-3 i Red Bull Salisburgo infatti, gli altoatesini hanno accorciato nel computo delladidell’ICE2022-portandosi ora sul 2-3. Alla Sparkasse Arena è tutto un botta e risposta: nel primo tempo la rete di Culkin manda in vantaggio le “Foxes” 1-0, ma nel secondo segmento di gara gli ospiti pareggiano grazie alla segnatura di Raffl. Si entra nel terzo e decisivo periodo sull’1-1. Gazley, in power play, trova il 2-1 ma in meno di un minuto gli austriaci pareggiano con Bourke. E’ 2-2, ma c’è tempo per un altro scambio di cortesie: Frattin va per il 3-2 a meno di otto minuti dalla fine. Sembra fatta: a meno di trenta secondi dalla fine però, ...

