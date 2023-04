(Di domenica 16 aprile 2023)79-86,Continua il periodo estremamente negativo diche non riesce a vincere nemmeno fra le sue mura amiche. Di mezzo frae la vittoria si mette questa voltache conduce dal punto di vista del gioco per quasi tutta la partita per poi firmare la vittoria definitiva per 79 ad 86. Questi i momenti salienti della partita. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NewsTuttoC : Cesena-Vis Pesaro 2-0, gol e highlights della partita - sportli26181512 : ATP Monte-Carlo, Musetti agli ottavi: Nardi ko, ora Djokovic. Gli highlights: Prova di forza del carrarino che elim… - fabiocavagnera : L’Olimpia Milano domina il match con la Vuelle Pesaro, rivediamo gli highlights da Olimpia Milano TV - OlimpiaMiNews : L’Olimpia Milano domina il match con la Vuelle Pesaro, rivediamo gli highlights da Olimpia Milano TV - AlessandroMagg4 : L’Olimpia Milano domina il match con la Vuelle Pesaro, rivediamo gli highlights da Olimpia Milano TV -

Dopo aver brillantemente superato le qualificazioni, il giocatore diha vinto anche un match ... inoltre, fornirà ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti,e le parole ...Emporio Armani Milano batte Carpegna Prosciuttoper 102 - 70 nella sfida valida per la venticinquesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket , portando a casa un'altra vittoria in campionato. Il miglior marcatore della partita è ...Nel posticipo pasquale della 25ª giornata della Serie A di basket, l'Olimpia Milano schiantaper 102 - 70. Guarda il video con gli...

Highlights Pesaro-Scafati 79-86, basket Serie A 2022/2023 (VIDEO) SPORTFACE.IT

La Givova Scafati espugna il parquet della Carpegna Prosciutto Pesaro nel posticipo della 26ª giornata. In avvio di partita, Charalampopoulos (33 punti, 8 falli subiti e 38 di valutazione) da lontano ...Il Cesena vince contro la Vis Pesaro e sale al secondo posto in classifica. Termina 2-0 la sfida del Manuzzi valevole per la 37esima giornata di Serie C 2022/23. A segno per i padroni di casa Silvestr ...