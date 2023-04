Highlights e gol West Ham-Arsenal 2-2: Premier League 2022/2023 (VIDEO) (Di domenica 16 aprile 2023) Gli Highlights e le azioni salienti di West Ham-Arsenal 2-2. Secondo pareggio consecutivo per i Gunners, che nel prossimo turno dovranno difendere il vantaggio di +4 contro il Manchester City secondo. Al 7? è Gabriel Jesus a sbloccare il risultato, tre minuti più tardi arriva il 2-0 di Odegaard su assist di Martinelli. Il West Ham al 33? accorcia le distanze con il rigore (dubbio) conquistato da Paquetà per un contatto con Gabriel: dagli undici metri Benrahma non sbaglia. Al 54? il pareggio di Bowen. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 16 aprile 2023) Glie le azioni salienti diHam-2-2. Secondo pareggio consecutivo per i Gunners, che nel prossimo turno dovranno difendere il vantaggio di +4 contro il Manchester City secondo. Al 7? è Gabriel Jesus a sbloccare il risultato, tre minuti più tardi arriva il 2-0 di Odegaard su assist di Martinelli. IlHam al 33? accorcia le distanze con il rigore (dubbio) conquistato da Paquetà per un contatto con Gabriel: dagli undici metri Benrahma non sbaglia. Al 54? il pareggio di Bowen. SportFace.

