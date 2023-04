Highlights e gol Torino-Salernitana 1-1: Serie A 2022/2023 (VIDEO) (Di domenica 16 aprile 2023) Il VIDEO dei gol e degli Highlights di Torino-Salernitana, match valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Grande partenza degli ospiti che dopo pochi minuti di gioco sbloccano il match con un bel gol di Vlhena che batte Milinkovic e fa impazzire di gioia il pubblico salernitano. La squadra di Paulo Sousa è ordinata e propositiva, ma il Torino non molla e soprattutto nel secondo tempo riesce a fare la differenza. Ci pensa il solito Sanabria a gonfiare la rete: un gol che vale un punto a testa che serve più agli ospiti che continuano a muovere la classifica e fanno un altro passettino importante per la salvezza. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 16 aprile 2023) Ildei gol e deglidi, match valevole per la trentesima giornata del campionato di. Grande partenza degli ospiti che dopo pochi minuti di gioco sbloccano il match con un bel gol di Vlhena che batte Milinkovic e fa impazzire di gioia il pubblico salernitano. La squadra di Paulo Sousa è ordinata e propositiva, ma ilnon molla e soprattutto nel secondo tempo riesce a fare la differenza. Ci pensa il solito Sanabria a gonfiare la rete: un gol che vale un punto a testa che serve più agli ospiti che continuano a muovere la classifica e fanno un altro passettino importante per la salvezza. SportFace.

