Highlights e gol Sassuolo-Juventus 1-0 | Serie A 2022 2023 VIDEO

(Di domenica 16 aprile 2023) Ilcon glie i gol di1-0, match valido per la trentesima giornata di. Al Mapei Stadium i bianconeri in maglia rosa fanno la partita, i neroverdi passivi ma attenti e nel primo tempo il risultato non si schioda dallo 0-0. Nella ripresa improvvisamente la sblocca Defrel e la squadra di Allegri fatica tantissimo a reagire, arrendendosi a un altro ko. Di seguito ecco le immagini salienti. LE PAGELLE SportFace.

Il Sassuolo fa il colpo e batte la Juve al Mapei: secondo ko di fila in campionato per i bianconeri, che restano al 7° posto. Allegri schiera titolare il ventenne Barbieri al debutto in A, primo tempo ...Sassuolo - Juventus highlights e gol, ecco le immagini della sfida di Serie A. I neroverdi si impongono grazie al gran gol di Defrel ...