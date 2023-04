Highlights Bologna-Trento 96-80 | basket Serie A 2022 2023 VIDEO

(Di domenica 16 aprile 2023) Glidi96-80, match delladi. Troppo forte questoper far sì chepotesse impensierirlo. Dopo un periodo complicato la Virtusraccoglie un’importante vittoria guidata dai suoi uomini chiave come Hackett, Bellinelli e Shengelia. Finisce 96 ad 80 un match controllato dadall’inizio alla fine. Questi i momenti salienti dell’incontro. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VuNereBologna : La Virtus Bologna schiaccia Trento e mantiene la vetta dalla classifica! ?????? #VNB | #Virtus | #LBASerieA - VirtusSegafredo : ?? LBA, 26^ giornata | Highlights Virtus Segafredo Bologna-Dolomiti Energia Trentino - zei_king : RT @SoloMilan68: L'Inter tentava il sorpasso sul Milan fermato dall'arbitro e dal Bologna. Inter - Monza highlights - FcInterNewsit : VIDEO - Il Milan non va oltre l'1-1 con il Bologna: gli highlights del match del Dall'Ara - tulosaigia : RT @SoloMilan68: L'Inter tentava il sorpasso sul Milan fermato dall'arbitro e dal Bologna. Inter - Monza highlights -

Ora è in corso Roma - Udinese ( TUTTI GLIDI SERIE A ). Questo turno di campionato era ... Ieri invece sono terminate in parità sia- Milan che Napoli - Verona, mentre in serata il ...Glidi Verona - Olimpia Milano , match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato ... Un successo che permette ai ragazzi di Ettore Messina di agganciare la Virtusin testa ...Sassuolo - Juventus, 1 - 0:, tabellino e classificaApre Defrel al 56 con una conclusione ... Napoli* punti 75, Lazio* 61, Roma e Milan* 53, Inter* 51, Atalanta 48, Juventus** e* 44, ...

Bologna-Milan 1-1: gli highlights Sport Mediaset

Gli highlights della sfida tra Virtus Segafredo Bologna e Dolomiti Energia Trentino, partita valida per il 26° turno di campionato della Serie A UnipolSai 2022/23.VIDEO - Gli highlights di Verona-Olimpia Milano, match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di basket di Serie A 2022/2023 ...