Highlights Atletico Madrid-Almeria 2-1 | LaLiga 2022 2023 VIDEO

(Di domenica 16 aprile 2023) Griezmann fa doppietta e trascina l’al successo in casa contro l’. Sesta vittoria in fila per la squadra del Cholo Simeone che vince 2-1 grazie a due gol nel primo tempo, prima al 5? e poi al 44? del capitano della nazionale francese. La rete dell’viene provocata da un autogol di Gimenez al 37?. L’resta in scia al Real, a 62 punti dopo il 2-0 sul Cadice, e sale a 60 punti in classifica. SportFace.