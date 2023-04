Hardcore Queens

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 16 aprile 2023) La GCW sta vivendo un momento di grande ribalta internazionale e nel wrestling USA: diversi talenti emergenti stanno uscendo dal suo Roster e diversi atleti stanno vivendo una nuova giovinezza nella federazione guidata da Brett Lauderdale. Al momento la GCW ha in particolare tre atlete che stanno dando una nuova immagine, a livello mediatico alla compagnia e stanno dimostrando il loro potenziale che, da altre parti, forse non è stato o non viene valorizzato quanto meritano. Partiamo dall’attuale Ultraviolent Champion, Rina Yamashita: classe 1989, sui ring di mezzo mondo da quasi 10 anni, allenata da Shimono, lottatrice pluricampionessa del decennio scorso, la Deathmatch Amazon, dopo una proficua carriera nella galassia Joshi e del Puroresu condita da numerosi titoli, è approdata nel 2021 in GCW (ed è apparsa sui nostri in Italia lo scorso anno in SAJ) e dalla scorsa estate ...