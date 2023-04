Haaland un macchina da gol | record sempre più vicino

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... theoriginalia : Erling Braut #Haaland con le due reti messe a segno oggi contro il #Leicester si porta a -2 dal record di reti in u… - ICast03 : Alieno, robot, macchina. E chi più ne ha più ne metta. Ad oggi direi che #Haaland è più una tassa da pagare: prima… - Elmy7h : L'unico modo per far vincere al city la champions è dare la palla ad haaland, poi al resto ci pensa lui. Macchina d… -

Adne sono bastate solo 39 di partite. Con il City ancora in corsa in tre competizioni, il ... Ma non è tutto: c'è la possibilità che lada gol nordica batterà il record per il maggior ...Si tratta solo di uno dei tanti record che l'autenticada gol del City può stabilire già quest'anno. Lo ricorda il Dailymail: 'è già il capocannoniere del City in una sola stagione, ...1 Erlingé unada gol. Nessuno come lui con già 45 gol in stagione con quello messo a segno ieri sera contro il Bayern Monaco.

Erling Braut Haaland è una macchina da gol: 45 reti ad Aprile, mai nessuno come lui. È da Pallone d'Oro Eurosport IT

I ricavi ottenuti da pubblicità personalizzata ci aiutano a supportare il lavoro della nostra redazione che si impegna a fornirti ogni giorno informazione di qualità. Rcs Mediagroup si impegna quotidi ...Blog Calciomercato.com: Io sono leggenda è stato un film del 2007 con protagonista la Star di Hollywood Will Smith. Nel film viene narrata una storia, in ottica ...