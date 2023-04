Guardiani della Galassia | clamoroso addio nel prossimo film?

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lovelyanimehd : Guardiani della Galassia Vol. 3, pubblicato un nuovo spot del film - SkyTG24 : Guardiani della Galassia Vol. 3, pubblicato un nuovo spot del film con Chris Pratt - GianlucaOdinson : Guardiani della Galassia Vol.3: James Gunn nega di avere mai pensato a un quarto capitolo - GianlucaOdinson : Guardiani della galassia, Karen Gillan: 'Dopo il licenziamento di James Gunn, il cast voleva mollare Marvel'… - GianlucaOdinson : Guardiani della Galassia: Vol. 3, un ultimo viaggio nel nuovo spot -

I duedel tempo devono garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli ... Poi ci sono gli interventi di riparazione, nel laboratorio di viaGreca: "I ricambi purtroppo ...I Marvel Studios raggiungeranno il miliardo di dollari conGalassia vol. 3 (in sala dal 3 maggio) e The Marvels (8 novembre) Fino a un anno fa e poco più l'avremmo considerato ...Galassia Vol. 3 - atteso al cinema per il 3 maggio - continua a mostrarsi in immagini, spot e trailer inediti, che alimentano la curiosità dei fan nei confronti del capitolo conclusivo ...

Guardiani della Galassia non si smentisce mai: pubblicati i nuovi poster-parodia di Barbie Everyeye Cinema

A meno di un mese dall'uscita al cinema, Guardiani della Galassia Vol. 3 si mostra in una nuova, divertente clip, che offre anche uno sguardo ad inedite scene d'azione. Guardiani della Galassia Vol. 3 ...Guardiani della Galassia Vol. 3 farà calare il sipario su una delle saghe cinematografiche più popolari degli ultimi anni. Nel film Chris Pratt tornerà a interpretare Star-Lord, al suo fianco Zoe ...