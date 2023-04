Guardiani della Galassia 3 | un nuovo trailer mostra tante scene inedite!

Leggi su tuttotek

(Di domenica 16 aprile 2023) L’uscita al cinema di3 si avvicina a passi da gigante ed è stato recentemente divulgato unconinedite: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato L’epopea dei film Marvel, corredati anche da una lunga lista di serie (se volete sapere come recuperarli in ordine cronologico cliccate qui!) sta per espandersi ulteriormente con una delle pellicole più attese dai fan. Il prossimo 3 maggio, infatti, arriverà in tutte le saleVol 3, terza avventura dedicata alla banda capitanata da Star-Lord che li porterà a vivere, nuovamente, una rocambolesca sequenza di eventi. Eventi che sono riassunti nella sinossi ufficiale del film, che ...