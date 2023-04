Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilmessaggeroit : Guardare albe e tramonti fa bene, l'esperto: «Si attiva il benessere con uno stimolo evocativo» - attilio_l : RT @ilmessaggeroit: Guardare albe e tramonti fa bene, l'esperto: «Si attiva il benessere con uno stimolo evocativo» - bettasanlazzaro : RT @ilmessaggeroit: Guardare albe e tramonti fa bene, l'esperto: «Si attiva il benessere con uno stimolo evocativo» - liviofiorillo : RT @ilmessaggeroit: Guardare albe e tramonti fa bene, l'esperto: «Si attiva il benessere con uno stimolo evocativo» - sangermax : RT @ilmessaggeroit: Guardare albe e tramonti fa bene, l'esperto: «Si attiva il benessere con uno stimolo evocativo» -

Benché trovarsi nel contesto di un tramonto naturale sia ovviamente diverso cheil manifesto di un bel panorama in un'agenzia di viaggi, non dimentichiamo che è proprio quell'immagine, ......meteorologici passeggeri che si verificano durante una giornata' e che 'le persone trovanoe ...anche che se 'un cielo azzurro e limpido può migliorare lo stato mentale' di sicuro 'un ...Sul palco l'attore Luigi Dadina (1958), cofondatore dellequarant'anni fa; c'è il disegnatore, ... Sta in casa ala tivù ma è ossessionato dal bisogno di scrivere per registrare ciò che ...