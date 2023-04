Gravina: «Con le sue dimissioni Trentalange ha dimostrato responsabilità e attaccamento alla classe arbitrale» (Di domenica 16 aprile 2023) Oggi all’Aia, l’associazione italiana arbitri, elegge il proprio nuovo presidente dopo lo scandalo che ha coinvolto Trentalange. Sembra essere certa l’elezione di Carlo Pacifici, ex arbitro della sezione di Roma 1 che prenderà il posto di Trentalange dopo le sue dimissioni. L’ex presidente Trentalange è stato condannato a tre mesi di inibizione dal Tribunale federale nazionale. Pacifici è rimasto l’unico candidato dopo il ritiro di Domenico Messina. Ad aprire l’assemblea, il presidente della Federcalcio italiana, Gabriele Gravina: «L’assemblea di oggi certifica una ritrovata unità in seno all’associazione, troppo spesso negli ultimi anni divisa e lacerata. Non è un segreto che, pur rispettando l’autonomia Aia, il sottoscritto abbia auspicato più volte una ritrovata armonia che consentisse ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 16 aprile 2023) Oggi all’Aia, l’associazione italiana arbitri, elegge il proprio nuovo presidente dopo lo scandalo che ha coinvolto. Sembra essere certa l’elezione di Carlo Pacifici, ex arbitro della sezione di Roma 1 che prenderà il posto didopo le sue. L’ex presidenteè stato condannato a tre mesi di inibizione dal Tribunale federale nazionale. Pacifici è rimasto l’unico candidato dopo il ritiro di Domenico Messina. Ad aprire l’assemblea, il presidente della Federcalcio italiana, Gabriele: «L’assemblea di oggi certifica una ritrovata unità in seno all’associazione, troppo spesso negli ultimi anni divisa e lacerata. Non è un segreto che, pur rispettando l’autonomia Aia, il sottoscritto abbia auspicato più volte una ritrovata armonia che consentisse ...

