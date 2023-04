Grande Sassuolo, delusione Juve: così lo Sporting non si elimina (Di domenica 16 aprile 2023) È pesante la seconda sconfitta consecutiva della Juve in campionato e non soltanto perché è la settima in 30 partite dall'inizio del torneo, dato negativo che non si registrava da dodici anni, da ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 16 aprile 2023) È pesante la seconda sconfitta consecutiva dellain campionato e non soltanto perché è la settima in 30 partite dall'inizio del torneo, dato negativo che non si registrava da dodici anni, da ...

Grande Sassuolo, delusione Juve: così lo Sporting non si elimina Per contro, in chiave neroverde è esaltante la vittoria del Sassuolo : una volta di più, impreziosisce lo strepitoso ruolino emiliano degli ultimi tre mesi: 7 vittorie, 3 pareggi, 1 sola sconfitta, ... Sassuolo, Defrel: "Siamo un'altra squadra dopo l'andata" ... "Col Verona abbiamo sbagliato il finale ma siamo rimasti concentrati e oggi abbiamo fatto una grande gara" Gregoire Defrel ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Sassuolo con la Juve. ... Sassuolo, Dionisi: "Tutto torna, avevamo subito troppe critiche" Dopo la sconfitta all'ultimo minuto in casa dell'Hellas Verona, il Sassuolo si è riscattato alla grande con il successo per 1 - 0 nei confronti della Juventus . Il tecnico Alessio Dionisi si è così tolto qualche sassolino dalla scarpa dopo la gara a Dazn : "L'... Juve, Barbieri all'esordio: "Grande gruppo, ho cercato di dare il massimo" REGGIO EMILIA - La prima volta non si dimentica, anche se arriva una sconfitta: Tommaso Barbieri ha fatto il suo esordio dal primo minuto con la Juventus nel ko sul campo del Sassuolo per la formazion ... Grande Sassuolo, delusione Juve: così lo Sporting non si elimina Defrel ha regalato a Dionisi la terza vittoria di grande prestigio in questo 2023, dopo i successi esterni sul Milan e sulla Roma. Mediocre la prova dei bianconeri, ai quali non ha giovato nemmeno il ...