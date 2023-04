Gp Austin, Quartararo: “Spero di fare altri podi, il team ha lavorato tanto” (Di domenica 16 aprile 2023) “E’ stata dura, ho faticato in accelerazione ed in velocità di punta. Se restavo indietro, nei primi giri, il podio sarebbe stato impossibile. Arrivo da gare difficili, il team ha lavorato tanto, soprattutto nel mantenermi calmo. Spero di salire molte altre volte sul podio”. Queste le parole del francese della Yamaha, Fabio Quartararo, terzo all’arrivo, al termine del GP delle Americhe di Austin. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 16 aprile 2023) “E’ stata dura, ho faticato in accelerazione ed in velocità di punta. Se restavo indietro, nei primi giri, ilo sarebbe stato impossibile. Arrivo da gare difficili, ilha, soprattutto nel mantenermi calmo.di salire molte altre volte sulo”. Queste le parole del francese della Yamaha, Fabio, terzo all’arrivo, al termine del GP delle Americhe di. SportFace.

