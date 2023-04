Gp Austin | Bagnaia | non riuscirò mai a spiegarmi questa caduta

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : ??? ?????????????????? ??? Bagnaia super conquista la pole ad Austin e riscrive il record del tracciato con il tempo di 2'0… - motorboxcom : #MotoGP le pagelle del #AmericasGP! #Rins capoclasse, #Marini e #Quartararo secchioni. #Bagnaia rimandato alla pros… - Sportellate_it : Bagnaia cade di nuovo, la gara la vince Álex Rins. Sul podio Marini ed uno splendido Quartararo. #AustinGP - Filo2385Filippo : RT @Eurosport_IT: BAGNAIA SBAGLIA ANCHE AD AUSTIN ????? Seconda caduta consecutiva per Pecco che gli costa ancora uno zero ????? #MotoGP | #G… - notizienet : Moto: Austin; vince Rins su Honda Lcr, cade Bagnaia - Sul podio la Ducati VR46 di Luca Marini e Yamaha Quartararo -

Dopo la caduta al GP d'Argentina, Peccoha il desiderio (forte) di tornare protagonista ad. Il Campione del Mondo in carica punta a vincere la terza tappa del Mondiale, così da ..."E' difficile accettare quello che è successo, ho sbagliato io, ma mi piacerebbe capire come ho fatto a sbagliare". Dopo la seconda caduta consecutiva, ad, Francesconon nasconde la sua amarezza non riuscendo a spiegare i motivi della sua scivolata con la Ducati Desmosedici. "La scorsa gara sono scivolato toccando il gas sul bagnato - ......(STATI UNITI) - Alex Rins su Honda Lcr ha vinto il gran premio delle Americhe disputato ad. ... Tante le cadute,compreso che si è ritirato per una scivolata a tredici giri dalla fine ...

MotoGP Austin, Bagnaia cade. Vince Rins: Marini 2° Tuttosport

Calato il sipario sul GP delle Americhe, terzo round del Mondiale 2023 di MotoGP. Sulla pista di Austin grande spettacolo emozioni, su un layout molto difficile da interpretare, che ha richiesto corag ...GP Americhe Austin MotoGP 2023 Ducati – E’ un Pecco Bagnaia avvilito e con tanti punti interrogativi quello che ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il Gran Premio delle Americhe, terza gara ...