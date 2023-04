Gp Americhe, Rins vince davanti a Marini e Quartararo (Di domenica 16 aprile 2023) (Adnkronos) – Alex Rins sulla Honda del Team Lcr ha vinto il Gp delle Americhe di MotoGp in 41.14649 davanti a Luca Marini (Money) che conquista il suo primo podio e a Fabio Quartararo (Yamaha). Il successo di Rins è arrivato anche grazie alla caduta, la seconda consecutiva dopo il Gp dell’Argentina, di Pecco Bagnaia quando era solitario in testa a 13 giri dal termine. Il campione italiano è scivolato nella ghiaia dopo una caduta in curva e si è dovuto ritirare. Seguono le Aprilia di Maverick Vinales quarto e di Oliveira, quinto, mentre chiude al 6° posto il leader del Mondiale Marco Bezzecchi. Completano la top ten Zarco (Pramac), Morbidelli (Yamaha), Di Giannantonio (Ducati Gresini) e Augusto Fernandez (Gas Gas). Bezzecchi con il 6° posto resta leader del Mondiale, con un ... Leggi su italiasera (Di domenica 16 aprile 2023) (Adnkronos) – Alexsulla Honda del Team Lcr ha vinto il Gp delledi MotoGp in 41.14649a Luca(Money) che conquista il suo primo podio e a Fabio(Yamaha). Il successo diè arrivato anche grazie alla caduta, la seconda consecutiva dopo il Gp dell’Argentina, di Pecco Bagnaia quando era solitario in testa a 13 giri dal termine. Il campione italiano è scivolato nella ghiaia dopo una caduta in curva e si è dovuto ritirare. Seguono le Aprilia di Maverick Vinales quarto e di Oliveira, quinto, mentre chiude al 6° posto il leader del Mondiale Marco Bezzecchi. Completano la top ten Zarco (Pramac), Morbidelli (Yamaha), Di Giannantonio (Ducati Gresini) e Augusto Fernandez (Gas Gas). Bezzecchi con il 6° posto resta leader del Mondiale, con un ...

