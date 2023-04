Google rilascia un aggiornamento urgente di Chrome per correggere la vulnerabilità zero-day sfruttata attivamente (Di domenica 16 aprile 2023) Nuove falle zero-day per Google Chrome : IMPORTANTE AGGIORNARE SUBITO il browser Il gigante della ricerca Google ha rilasciato un NUOVO aggiornamento di sicurezza fper correggere un difetto zero-day sfruttato attivamente nel suo browser web Chrome. Il difetto di gravità elevata, potrebbe portare all’esecuzione di codice arbitrario. Google ha rilasciato aggiornamenti per risolvere un difetto zero-day sfruttato attivamente nel suo browser Web Chrome, rendendolo il primo bug di questo tipo ad essere risolto dall’inizio dell’anno. Tracciato come CVE-2023-2033 , la vulnerabilità ad alta gravità è stata descritta come ... Leggi su analisideirischinformatici (Di domenica 16 aprile 2023) Nuove falle-day per: IMPORTANTE AGGIORNARE SUBITO il browser Il gigante della ricercahato un NUOVOdi sicurezza fperun difetto-day sfruttatonel suo browser web. Il difetto di gravità elevata, potrebbe portare all’esecuzione di codice arbitrario.hato aggiornamenti per risolvere un difetto-day sfruttatonel suo browser Web, rendendolo il primo bug di questo tipo ad essere risolto dall’inizio dell’anno. Tracciato come CVE-2023-2033 , laad alta gravità è stata descritta come ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tech4D_ : Google rilascia Android 14 Beta 1: ecco le novità - 1italiano1 : Google rilascia Android 14 beta, più privacy e accessibilità. Lanciata la versione di prova del sistema per telefon… - solotrend : Google rilascia Android 14 beta, più privacy e accessibilità - Lanciata la versione di prova del sistema per telefo… - ansa_tecnologia : Google rilascia Android 14 beta, più privacy e accessibilità. Lanciata la versione di prova del sistema per telefon… - David_c05 : Google rilascia Android 14 Beta 1: le novità e come provarla sul proprio device -