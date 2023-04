Google Pixel 8 | trapelano indiscrezioni sul design

Leggi su tecnoandroid

(Di domenica 16 aprile 2023) TecnoAndroid Negli ultimi anni abbiamo vistoincrementare in maniera rilevante i suoi sforzi nel mercato smartphone, con le diverse generazioni diche hanno sempre più alzato l’asticella, soprattutto in termini di competizione fotografica. Dopo i7 lanciati alla fine dello scorso anno, siamo pronti a vedere cosa ci riserverà BigG con i nuovi8. Nelle scorse settimane sono trapelati i primi rumor sui dispositivi. Scopriamo insieme tutti i dettagli.8: ecco le ultimeLe immagini recentemente trapelate corrispondono a quelle che dovrebbero arrivare sul mercato come le cover posteriori di8 e8 Pro. Si tratta di accessori di terze che indirettamente ci forniscono dettagli ...