Google Earth svela com’è cambiata la Terra negli ultimi 40 anni | il video è impressionante

La funzione Timelapse di Google Earth restituisce una panoramica dal 1984 ad oggi dei cambiamenti climatici. La funzione Timelapse in Google Earth consente di visualizzare come la Terra sia cambiata nel tempo. È stata recentemente aggiornata con nuove immagini del 2021 e 2022. Adesso è quindi possibile osservare i cambiamenti della Terra avvenuti in quasi quattro decenni. "Stando alle previsioni correnti, è previsto che il 60% della foresta pluviale amazzonica sparisca entro il 2050", si legge all'interno del video di Google. Un video che fa riflettere, e parecchio, perché ci mostra quanto diverso sia il nostro mondo nel giro di soli 40 anni. Timelapse restituisce una panoramica dei cambiamenti della ...

