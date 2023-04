Giugliano-Potenza oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023 (Di domenica 16 aprile 2023) Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Giugliano-Potenza, match valevole per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I padroni di casa, dopo le due sconfitte di fila subite contro Foggia e Catanzaro, sperano di rialzare la testa per provare ad abbandonare la zona playout. I lucani, dal loro canto, hanno ottenuto un solo successo nelle ultime cinque sfide ed hanno bisogno di rialzare la testa. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 16 aprile alle ore 17:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 16 aprile 2023) Ecco la, l’, latv e lodi, match valevole per la trentasettesima giornata del campionato italiano di. I padroni di casa, dopo le due sconfitte di fila subite contro Fa e Catanzaro, sperano di rialzare la testa per provare ad abbandonare la zona playout. I lucani, dal loro canto, hanno ottenuto un solo successo nelle ultime cinque sfide ed hanno bisogno di rialzare la testa. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 16 aprile alle ore 17:30 e sarà trasmessa insu Eleven Sports. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

