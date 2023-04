Giornata nazionale della donazione degli organi, Rocca: “Diffondiamo la cultura della generosità” (Di domenica 16 aprile 2023) Roma – “La 26esima Giornata nazionale della donazione di organi e tessuti ci offre l’occasione, come Regione, di promuovere – soprattutto presso i giovani – la cultura della donazione. Rispetto ad altri Paesi europei, infatti, l’Italia sconta un gap di informazione che porta il 30% delle persone a opporsi al trapianto, con grandi e gravi disuguaglianze fra nord e sud.La donazione è una ricchezza da salvaguardare anche attraverso il miglioramento dell’assistenza post-trapianto, la promozione della ricerca e dell’innovazione“. Così il presidente della Giunta regionale del Lazio Francesco Rocca. “I dati che abbiamo a ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 16 aprile 2023) Roma – “La 26esimadie tessuti ci offre l’occasione, come Regione, di promuovere – soprattutto presso i giovani – la. Rispetto ad altri Paesi europei, infatti, l’Italia sconta un gap di informazione che porta il 30% delle persone a opporsi al trapianto, con grandi e gravi disuguaglianze fra nord e sud.Laè una ricchezza da salvaguardare anche attraverso il miglioramento dell’assistenza post-trapianto, la promozionericerca e dell’innovazione“. Così il presidenteGiunta regionale del Lazio Francesco. “I dati che abbiamo a ...

