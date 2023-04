“Giornata della Salute della Donna” | visite gratuite al Fatebenefratelli

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItalyMFA : #GRIM2023 | Nell’anniversario della nascita di Leonardo Da Vinci, ricorre oggi la Giornata della ricerca italiana n… - elenabonetti : Alla fine di questa giornata, lasciatemelo dire. Brava Presidente @GiorgiaMeloni per l’ottima scelta della prima AD… - poliziadistato : #16aprile Giornata nazionale per la donazione e il trapianto di organi e tessuti. Anche i poliziotti della… - TerrinoniL : La Giornata mondiale della voce tra podcast e intelligenza artificiale - Cultura & Spettacoli - ErneCremonesi : RT @LaStampa: Giornata mondiale della schiavitù infantile, nel Sud del mondo lavora un bambino su tre -

MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Penultimaregular season del girone C di Serie C. Il Messina cerca punti salvezza contro una Juve Stabia in corsa playoff; nella corsa al terzo posto ci sono il Pescara (contro il Monopoli), l'...Per queste ragioni l'incontro andato in scena nelladi ieri, immortalato con tanto di foto ... GUARDA LA FOTO DELL'INCONTRO IL RUOLOPOLITICA - Ma la vicenda si arricchisce in queste ore ...Per questo la Protezione Civile ha valutato per ladi oggi, domenica 16 aprile, l'allerta ... Sulla base delle previsioni disponibili, il DipartimentoProtezione Civile d'intesa con le ...

Giornata della Terra al Parco di via Italia: l'unione fa la forza - OglioPoNews OglioPoNews

La domenica della 26esima giornata di serie A comincia presto, con il mezzogiorno di fuoco tra GeVi Napoli e Reyer Venezia al PalaBarbuto di Fuorigrotta. Qui le dichiarazioni dei due allenatori ...Il voice shaming è la discriminazione nei confronti di chi ha disturbi del linguaggio. Per chi ne è vittima, da oggi è disponibile una chat ad hoc.