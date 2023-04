Ginnastica ritmica | trionfo azzurro | 4 ori per Raffaeli nella Word Cup di Tashkent

(Di domenica 16 aprile 2023) Quattro ori per Sofianelle finali della World Cup didi, in Uzbekistan. Non c’è stato niente da fare per le rivali dell’atleta delle Fiamme Oro in nessuna delle final eight: la campionessa del mondo in carica ha conquistato da subito la vetta della classifica al cerchio con 34.850 punti davanti alla tedesca Kolosov (32.400) e all’uzbeka Ikromova (32.150). Alla palla con il personale di 33.850 si è imposta ancora su Kolosov (31.300) e sulla slovena Vedeneeva (31.250). Ma è riuscita a trionfare anche alle clavette e al nastro, rispettivamente con 33.850 e 32.700 punti. Un’altra giornata di successi per l’azzurra, dopo che ieri aveva sbaragliato la concorrenza nel concorso generale. Il suo bottino di medaglie d’oro sale dunque a quota 13: le cinque medaglie d’oro conquistate a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : ?????????? ?????????? ???????????????? ?? Trionfo azzurro a Tashkent, Sofia vince il concordo generale in Coppa del Mondo! ????????… - ItaliaTeam_it : SOFIA SEI UNICA???? Raffaeli conquista il successo nel concorso generale di Coppa del Mondo di ginnastica ritmica.… - Agenzia_Ansa : Ennesimo trionfo per Sofia Raffaeli che domina la World Cup di Ginnastica Ritmica a Tashkent, in Uzbekistan. L'agen… - MarcoCiapoi : RT @Agenzia_Ansa: Sofia Raffaeli conquista quattro ori nelle finali della World Cup di Ginnastica Ritmica di Tashkent, in Uzbekistan. L'atl… - Pigi06156123 : RT @Agenzia_Ansa: Sofia Raffaeli conquista quattro ori nelle finali della World Cup di Ginnastica Ritmica di Tashkent, in Uzbekistan. L'atl… -

