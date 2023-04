Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli vince tutto in Coppa del Mondo! Poker nelle Finali di Specialità (Di domenica 16 aprile 2023) Sofia Raffaeli ha letteralmente dominato la terza tappa della Coppa del Mondo 2023 di Ginnastica ritmica. Dopo aver trionfato nel concorso generale individuale sulla pedana di Tashkent (Uzbekistan), la Campionessa del Mondo all-around si è imposta anche in tutte le Finali di Specialità (prove non inserite alle Olimpiadi, dove è presente soltanto la gara sul giro completo). La 19enne marchigiana ha iniziato con un netto trionfo al cerchio (34.850) davanti alla tedesca Kolosov (32.400) e all’uzbeka Ikromova (32.150), bissando il sigillo alla palla (33.850) sempre davanti a Kolosov (31.300) e alla slovena Vedeneeva (31.250). La ribattezzata Formica Atomica ha poi proseguito il proprio show alle clavette (33.850), chiudendo la domenica di gloria al nastro (32.700). Il ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023)ha letteralmente dominato la terza tappa delladel Mondo 2023 di. Dopo aver trionfato nel concorso generale individuale sulla pedana di Tashkent (Uzbekistan), la Campionessa del Mondo all-around si è imposta anche in tutte ledi(prove non inserite alle Olimpiadi, dove è presente soltanto la gara sul giro completo). La 19enne marchigiana ha iniziato con un netto trionfo al cerchio (34.850) davanti alla tedesca Kolosov (32.400) e all’uzbeka Ikromova (32.150), bissando il sigillo alla palla (33.850) sempre davanti a Kolosov (31.300) e alla slovena Vedeneeva (31.250). La ribattezzata Formica Atomica ha poi proseguito il proprio show alle clavette (33.850), chiudendo la domenica di gloria al nastro (32.700). Il ...

