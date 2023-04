Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : SOFIA SEI UNICA???? Raffaeli conquista il successo nel concorso generale di Coppa del Mondo di ginnastica ritmica.… - Eurosport_IT : ?????????? ?????????? ???????????????? ?? Trionfo azzurro a Tashkent, Sofia vince il concordo generale in Coppa del Mondo! ????????… - Agenzia_Ansa : Ennesimo trionfo per Sofia Raffaeli che domina la World Cup di Ginnastica Ritmica a Tashkent, in Uzbekistan. L'agen… - sportface2016 : Ginnastica ritmica, Coppa del Mondo #Tashkent 2023: poker d’oro di Sofia #Raffaeli nelle finali di specialità - lasiciliait : Ginnastica: le farfalle d’oro dell’Italia junior di ritmica hanno regalato spettacolo al PalaCatania -

- Per il secondo anno consecutivo sarà l'Armonia d'Abruzzo l'avversaria della Raffaello Motto nella semifinale della Final Six di serie A1 di, evento che metterà ...A completare il podio la belga Lisa Vaelen (13.583) Dalla capitale uzbeka, Tashkent per laitaliana, ma in questo caso, Sofia Raffaeli prosegue la sua cavalcata vincente nelle gare ...Ennesimo trionfo per Sofia Raffaeli che domina la World Cup dia Tashkent, in Uzbekistan . L'agente delle Fiamme Oro della Polizia di Stato vince il concorso All - Around al Gymnastics Sport Palace con il totale sui quattro attrezzi di 131.850. ...

Manila Esposito ha conquistato una meravigliosa medaglia d’argento alla trave agli Europei 2023 di ginnastica artistica. La campana, ora di stanza a Brescia sotto gli occhi del DT Enrico Casella e di ...È terminata anche la terza tappa di World Cup 2023 di Ginnastica Ritmica a Tashkent, in Uzbekistan. La delegazione italiana ha partecipato solamente con l’individualista Sofia Raffaeli, assente dunque ...