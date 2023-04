Ginnastica ritmica: 4 ori per Raffaeli in Word Cup a Tashkent (Di domenica 16 aprile 2023) Sofia Raffaeli conquista quattro ori nelle finali della World Cup di Ginnastica ritmica di Tashkent, in Uzbekistan. L'atleta delle Fiamme Oro non ha lasciato spazio alle rivali in nessuna final eight. ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 16 aprile 2023) Sofiaconquista quattro ori nelle finali della World Cup didi, in Uzbekistan. L'atleta delle Fiamme Oro non ha lasciato spazio alle rivali in nessuna final eight. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : SOFIA SEI UNICA???? Raffaeli conquista il successo nel concorso generale di Coppa del Mondo di ginnastica ritmica.… - Eurosport_IT : ?????????? ?????????? ???????????????? ?? Trionfo azzurro a Tashkent, Sofia vince il concordo generale in Coppa del Mondo! ????????… - Agenzia_Ansa : Ennesimo trionfo per Sofia Raffaeli che domina la World Cup di Ginnastica Ritmica a Tashkent, in Uzbekistan. L'agen… - MontiFrancy82 : #SofiaRaffaeli ha vinto l’all-around nella tappa di Coppa del Mondo di ginnastica ritmica a Tashkent - rtl1025 : ?? Sofia #Raffaeli conquista 4 ori nelle finali della World Cup di Ginnastica Ritmica di #Tashkent (#Uzbekistan). C… -