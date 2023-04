Ginnastica artistica, Macchini dopo l’argento alla sbarra: “Fiero del mio percorso” (Di domenica 16 aprile 2023) “E’ mancata la ciliegina sulla torta, ma preferisco focalizzarmi sul percorso che ho fatto”. Queste le parole di Carlo Macchini dopo la medaglia d’argento conquistata nella finale alla sbarra agli Europei di Antalya 2023. “Sono arrivato a questi Europei in una bella condizione dopo un momento difficile a inizio anno, quindi sono molto contento e orgoglioso del percorso fatto insieme al mio allenatore e alla mia squadra” ha aggiunto l’azzurro. “Sono contento per i ragazzi per il titolo europeo a squadre, io ho aspettato qualche giorno per portarmi a casa la mia medaglia ma ne è valsa la pena – continua Macchini -. Non è stata la mia miglior performance, c’è margine di miglioramento. Io e Srbic ci ritroviamo oggi sullo stesso podio ... Leggi su sportface (Di domenica 16 aprile 2023) “E’ mancata la ciliegina sulla torta, ma preferisco focalizzarmi sulche ho fatto”. Queste le parole di Carlola medaglia d’argento conquistata nella finaleagli Europei di Antalya 2023. “Sono arrivato a questi Europei in una bella condizioneun momento difficile a inizio anno, quindi sono molto contento e orgoglioso delfatto insieme al mio allenatore emia squadra” ha aggiunto l’azzurro. “Sono contento per i ragazzi per il titolo europeo a squadre, io ho aspettato qualche giorno per portarmi a casa la mia medaglia ma ne è valsa la pena – continua-. Non è stata la mia miglior performance, c’è margine di miglioramento. Io e Srbic ci ritroviamo oggi sullo stesso podio ...

