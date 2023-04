Ginnastica artistica, finali di specialità domenica Europei Antalya 2023 oggi in tv: orario e streaming (Di domenica 16 aprile 2023) Il programma, con l’orario e la diretta streaming, della sesta giornata degli Europei di Antalya 2023 di Ginnastica artistica. Siamo arrivati all’ultima giornata di gare della rassegna continentale, dedicata alle ultime finali di specialità: trave, volteggio maschile, corpo libero femminile, parallele pari e sbarra. L’Italia può ancora portare a casa medaglie nei singoli attrezzi dopo l’oro alle parallele asimmetriche di Alice D’Amato e l’argento di Asia al volteggio. Appuntamento a partire dalle ore 12 di oggi, domenica 16 aprile. IL CALENDARIO COMPLETO SEGUI LA DIRETTA TESTUALE Diretta tv – Le finali di specialità di domenica verranno trasmesse su ... Leggi su sportface (Di domenica 16 aprile 2023) Il programma, con l’e la diretta, della sesta giornata deglididi. Siamo arrivati all’ultima giornata di gare della rassegna continentale, dedicata alle ultimedi: trave, volteggio maschile, corpo libero femminile, parallele pari e sbarra. L’Italia può ancora portare a casa medaglie nei singoli attrezzi dopo l’oro alle parallele asimmetriche di Alice D’Amato e l’argento di Asia al volteggio. Appuntamento a partire dalle ore 12 di16 aprile. IL CALENDARIO COMPLETO SEGUI LA DIRETTA TESTUALE Diretta tv – Ledidiverranno trasmesse su ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Coninews : Inarrestabili D’Amato!????????? Giornata da sogno agli Europei di ginnastica artistica in Turchia. Dopo l’argento di… - Eurosport_IT : BRAVISSIMAAAAAAA ???? Alice D'Amato conquista la medaglia di bronzo agli Europei di Ginnastica Artistica nell'All-Ar… - Agenzia_Ansa : Alice D'Amato ha vinto la medaglia d'oro nelle parallele agli Europei di ginnastica artistica di Antalya. E' la ter… - c_mattioli : RT @Coninews: Inarrestabili D’Amato!????????? Giornata da sogno agli Europei di ginnastica artistica in Turchia. Dopo l’argento di Asia nel v… - Walter92184849 : RT @Coninews: Inarrestabili D’Amato!????????? Giornata da sogno agli Europei di ginnastica artistica in Turchia. Dopo l’argento di Asia nel v… -