Ginnastica artistica, Europei 2023: Finali di Specialità, Macchini ed Esposito d’argento. Podi e risultati (Di domenica 16 aprile 2023) Ad Antalya (Turchia) si sono disputate le ultime Finali di Specialità agli Europei 2023 di Ginnastica artistica. Sulla pedana anatolica si sono assegnati cinque titoli sui singoli attrezzi. L’Italia festeggia con una sontuosa Manila Esposito, capace di conquistare una pregevole medaglia d’argento alla trave. La campana ha eseguito un eccellente esercizio ed è stata premiata con un rimarchevole 13.700, conquistando il suo primo alloro internazionale. La 16enne si è inchinata per appena un decimo al cospetto dell’olandese Sanne Wevers, Campionessa Olimpica di Rio 2016 capace di portare a casa il secondo titolo continentale della carriera. Carlo Macchini ha festeggiato una splendida medaglia d’argento alla sbarra, ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) Ad Antalya (Turchia) si sono disputate le ultimediaglidi. Sulla pedana anatolica si sono assegnati cinque titoli sui singoli attrezzi. L’Italia festeggia con una sontuosa Manila, capace di conquistare una pregevole medagliaalla trave. La campana ha eseguito un eccellente esercizio ed è stata premiata con un rimarchevole 13.700, conquistando il suo primo alloro internazionale. La 16enne si è inchinata per appena un decimo al cospetto dell’olandese Sanne Wevers, Campionessa Olimpica di Rio 2016 capace di portare a casa il secondo titolo continentale della carriera. Carloha festeggiato una splendida medagliaalla sbarra, ...

