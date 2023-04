Ginnastica artistica, Carlo Macchini e Matteo Levantesi: cartucce da sogno agli Europei tra parallele e sbarra (Di domenica 16 aprile 2023) Dopo aver conquistato due ori (squadra maschile e Alice D’Amato alle parallele), due argenti (squadra femminile e Asia D’Amato al volteggio) e un bronzo (Alice D’Amato nel concorso generale individuale), l’Italia si gioca le sue ultime chance di medaglia agli Europei 2023 di Ginnastica artistica. Nella giornata conclusiva ad Antalya (Turchia) le carte migliori vengono dal settore maschile, con due uomini in grado di fare saltare il banco e di rimpinguare il forziere del Bel Paese. Carlo Macchini si presenta alla sbarra con il miglior punteggio del turno di qualificazione. Il ribattezzato Bistecca aveva gareggiato da individualista nel turno preliminare e aveva strabiliato sul suo attrezzo prediletto, confezionando un eccellente ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) Dopo aver conquistato due ori (squadra maschile e Alice D’Amato alle), due argenti (squadra femminile e Asia D’Amato al volteggio) e un bronzo (Alice D’Amato nel concorso generale individuale), l’Italia si gioca le sue ultime chance di med2023 di. Nella giornata conclusiva ad Antalya (Turchia) le carte migliori vengono dal settore maschile, con due uomini in grado di fare saltare il banco e di rimpinguare il forziere del Bel Paese.si presenta allacon il miglior punteggio del turno di qualificazione. Il ribattezzato Bistecca aveva gareggiato da individualista nel turno preliminare e aveva strabiliato sul suo attrezzo prediletto, confezionando un eccellente ...

