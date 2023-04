Ginnastica artistica, Alice D’Amato chiude il tour de force: quinta al corpo libero, Gadirova tris europeo (Di domenica 16 aprile 2023) Alice D’Amato ha concluso la sua avventura agli Europei 2023 di Ginnastica artistica con il quinto posto al corpo libero. La 20enne genovese ha interpretato brillantemente il proprio esercizio, facendosi apprezzare per un’eleganza innata e per una parte artistica decisamente degna di nota. La Campionessa d’Europa alle parallele asimmetriche, nonché bronzo nel concorso generale individuale e argento con la squadra, è stata valutata con un complessivo 13.433 (8.033 per l’esecuzione, 5.4 per la nota di partenza) ad appena 133 millesimi dal podio. L’allieva del DT Enrico Casella ha confermato i tanti progressi compiuti su questo attrezzo e soprattutto ha dimostrato di avere ancora tanta energia in corpo nonostante il tour de ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023)ha concluso la sua avventura agli Europei 2023 dicon il quinto posto al. La 20enne genovese ha interpretato brillantemente il proprio esercizio, facendosi apprezzare per un’eleganza innata e per una partedecisamente degna di nota. La Campionessa d’Europa alle parallele asimmetriche, nonché bronzo nel concorso generale individuale e argento con la squadra, è stata valutata con un complessivo 13.433 (8.033 per l’esecuzione, 5.4 per la nota di partenza) ad appena 133 millesimi dal podio. L’allieva del DT Enrico Casella ha confermato i tanti progressi compiuti su questo attrezzo e soprattutto ha dimostrato di avere ancora tanta energia innonostante ilde ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Coninews : Inarrestabili D’Amato!????????? Giornata da sogno agli Europei di ginnastica artistica in Turchia. Dopo l’argento di… - ItaliaTeam_it : SI SCRIVE PARALLELE ASIMMETRICHE… SI LEGGE ALICE!??????? Dopo l’argento della sorella Asia nel volteggio, l’altra D’… - Agenzia_Ansa : Alice D'Amato ha vinto la medaglia d'oro nelle parallele agli Europei di ginnastica artistica di Antalya. E' la ter… - SMSNEWSOFFICIAL : Agli Europei di ginnastica artistica di Antalya, oro per #AliceDAmato nelle parallele asimmetriche, argento per Asi… - OA_Sport : Ginnastica artistica, Alice D’Amato chiude il tour de force: quinta al corpo libero, Gadirova tris europeo - -