Ginnastica artistica | Alice D’Amato chiude gli Europei da outsider | bis di Finali per stupire

(Di domenica 16 aprile 2023)è la grande mattatrice dell’Italia agli2023 di. Dopo la spettacolare medaglia di bronzo conquistata nel concorso generale individuale e l’apoteosi totale alle parallele asimmetriche, la genovese si giocherà altre due carte nelle ultimedi Specialità sulla pedana di Antalya (Turchia). La 20enne è infatti riuscita a qualificarsi per gli atti conclusivi alla trave e al corpo libero grazie a due rimarchevoli prestazioni offerte nel turno preliminare di mercoledì scorso, concluso con la conquista della medaglia d’argento da parte delle Fate. L’azzurra non partirà con i favori del pronostico su nessuno dei due attrezzi in questione, ma ha tutte le carte in regola per poter sorprendere e inventarsi un guizzo nella giornata conclusiva di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : BRAVISSIMAAAAAAA ???? Alice D'Amato conquista la medaglia di bronzo agli Europei di Ginnastica Artistica nell'All-Ar… - Agenzia_Ansa : Alice D'Amato ha vinto la medaglia d'oro nelle parallele agli Europei di ginnastica artistica di Antalya. E' la ter… - Coninews : Asia c’è???????? D’Amato si mette al collo la medaglia d’argento nel volteggio agli Europei di ginnastica artistica,… - PatriziaOrlan11 : RT @Coninews: Inarrestabili D’Amato!????????? Giornata da sogno agli Europei di ginnastica artistica in Turchia. Dopo l’argento di Asia nel v… - rainboyfriends : RT @ItaliaTeam_it: L’Italia dà spettacolo ad Antalya! ?????? In Turchia arriva un’altra medaglia: Asia D’Amato è d’argento nel volteggio agli… -

Arriva la seconda medaglia d'oro per l'Italia agli Europei diin corso di svolgimento ad Antalya, L'articolo Europei, Alice D'Amato oro nella parallela asimmetrica proviene da True ...Antalya (Turchia). Ai Campionati europei di, in corso questi giorni ad Antalya " Turchia " Alice D'Amato si è laureata campionessa continentale nella specialità delle parallele asimmtriche .Le sorelle Alice e Asia D'Amato hanno aggiunto oggi l'oro e l'argento per l'Italia ai Campionati Europei diin corso ad Antalya, in Turchia. Alice si è aggiudicata il concorso alle parallele a cui è arrivata come favorita e ha aggiunto la terza medaglia in questo concorso del suo ...

Alice D’Amato è la grande mattatrice dell’Italia agli Europei 2023 di ginnastica artistica. Dopo la spettacolare medaglia di bronzo conquistata nel concorso generale individuale e l’apoteosi totale al ...Oggi domenica 16 aprile (a partire dalle ore 12.00) si disputano le ultime Finali di Specialità agli Europei 2023 di ginnastica artistica. Ad Antalya (Turchia) si assegnano le medaglie sui singoli att ...