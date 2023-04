Ginevra Lamborghini, Equatore avvolta dalle polemiche: ecco perché (Di domenica 16 aprile 2023) L’ex gieffina Ginevra Lamborghini accusata di plagio: polemiche riguardo al nuovo brano Equatore Da qualche giorno la bellissima Ginevra Lamborghini è tornata sul mercato musicale con il suo nuovo singolo Equatore. Un brano dai forti tratti estivi, ritmato e che ricorda molto i tormentoni da ballare nei mesi più caldi dell’anno. In molti hanno però notato delle somiglianze non indifferenti tra il brano lanciato da Ginevra e quelli prodotti dalla sorella Elettra. E immediatamente i social si sono scatenati e la ex concorrente del GF Vip è stata travolta da accuse e polemiche riguardanti la sua hit. “Ma ve ne siete accorti che la canzone ricorda tantissimo quella di Elettra?”, “A me sembra una canzone di Elettra”, “Ma è tua o di tua ... Leggi su 361magazine (Di domenica 16 aprile 2023) L’ex gieffinaaccusata di plagio:riguardo al nuovo branoDa qualche giorno la bellissimaè tornata sul mercato musicale con il suo nuovo singolo. Un brano dai forti tratti estivi, ritmato e che ricorda molto i tormentoni da ballare nei mesi più caldi dell’anno. In molti hanno però notato delle somiglianze non indifferenti tra il brano lanciato dae quelli prodotti dalla sorella Elettra. E immediatamente i social si sono scatenati e la ex concorrente del GF Vip è stata travolta da accuse eriguardanti la sua hit. “Ma ve ne siete accorti che la canzone ricorda tantissimo quella di Elettra?”, “A me sembra una canzone di Elettra”, “Ma è tua o di tua ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... accidiaaa : Ma perché qualsiasi cosa faccia Ginevra Lamborghini attira tutto questo odio e offese? Letteralmente in quella casa… - blogtivvu : Ginevra Lamborghini accusata di “plagio”, tirata in ballo la sorella Elettra: scoppia il caos sui social - AmamiDavvero : Noi vogliamo anche il GianTok ?? #equatore #gintonic #ginevra Dai un'occhiata al video di lamborghini.ginevra!… - moni92_ : mi dispiace per chi la critica ma ogni volta che viene criticata fate in modo che noi la sosteniamo sempre di più… - AmamiDavvero : #equatore ????? #gintonic Dai un'occhiata al video di lamborghini.ginevra! #TikTok -