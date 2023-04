Ginevra Lamborghini accusata di “plagio”, tirata in ballo la sorella Elettra: scoppia il caos sui social (Di domenica 16 aprile 2023) Lo scorso 14 aprile è uscita “Equatore”, la nuova canzone di Ginevra Lamborghini in collaborazione con Dj Matrix. Un brano fresco e accattivante dal forte sapore esotico che evoca il sound dei tormentoni estivi e, proprio per questo motivo, ha scatenato numerose polemiche ed i social hanno tirato in ballo Elettra. Ginevra Lamborghini accusata di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 16 aprile 2023) Lo scorso 14 aprile è uscita “Equatore”, la nuova canzone diin collaborazione con Dj Matrix. Un brano fresco e accattivante dal forte sapore esotico che evoca il sound dei tormentoni estivi e, proprio per questo motivo, ha scatenato numerose polemiche ed ihanno tirato indi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... blogtivvu : Ginevra Lamborghini accusata di “plagio”, tirata in ballo la sorella Elettra: scoppia il caos sui social - AmamiDavvero : Noi vogliamo anche il GianTok ?? #equatore #gintonic #ginevra Dai un'occhiata al video di lamborghini.ginevra!… - moni92_ : mi dispiace per chi la critica ma ogni volta che viene criticata fate in modo che noi la sosteniamo sempre di più… - AmamiDavvero : #equatore ????? #gintonic Dai un'occhiata al video di lamborghini.ginevra! #TikTok - glaccount92 : Dai un'occhiata al video di lamborghini.ginevra! #TikTok -