Giletti e Berlusconi col boss | la stampa se la mena per una foto che non c’è

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 16 aprile 2023) Zuppa di Porro. Perchè noi giornalisti siamo delle pippe? Perchè hai Quentin Tarantino tra le mani e gli fai dire nelle prime due risposte ad un’intervista assurda: che bella domanda che mi fa. Guro. Andate sul Sole24ore di oggi e la giornalista Battocletti scrive una paginata per far vedere quanto è brava e bella lei e le sue emozioni, e non quello dell’intervistato. E poi ci stupiamo se una bufala come ladei Graviano e il cav ripsunta dappertutto, Minzolini la trova una pseudonotizia. La Schlein si vergogna delle misure sull’immigrazione. ma questa dannata protezione speciale, dice la meloni, esiste solo in Italia. Facciamo fare approfondimento alla Battocletti. Associazione a delinquere per gli ecovandali, apre il Giornale con Giubilei, avendo sostituito la antigovernativa Ronzulli con il governativo Giubilei. La Fagnani con. Olindo e ...