Giappone | la reazione della guardia del corpo è perfetta | ecco come è stato sventato l’attentato al primo ministro

(Di domenica 16 aprile 2023) Ieri la notiziabomba carta esplosa durante un evento pubblico delse Fumio Kishida nella città di Wakayama, oggi è circolato il filmato che ritrae un uomoscorta compiere un’azionea protezione del premier. Mentre il politico è inquadrato di spalle, si vede arrivare un oggetto rasoterra, si tratta un tubo bianco che sarebbe esploso di lì a poco. Uno degli uominiscorta, che regge una valigetta, si accorge di quello che sta per accadere, blocca l’oggetto e lo respinge, utilizzando proprio la valigetta, poi si lancia sule lo allontana dalla scena assieme ai colleghi. Il tutto si consuma in pochi determinanti attimi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

