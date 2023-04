Giappone, attentato contro Kishida. Movente sconosciuto (Di domenica 16 aprile 2023) Il Giappone inizia a sentirsi nel mirino. Dall’esterno, viste le tensioni con Russia, Corea del Nord e Cina. Ma anche (e forse soprattutto) dall’interno. Nove mesi dopo il trauma dell’omicidio first appeared on il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 16 aprile 2023) Ilinizia a sentirsi nel mirino. Dall’esterno, viste le tensioni con Russia, Corea del Nord e Cina. Ma anche (e forse soprattutto) dall’interno. Nove mesi dopo il trauma dell’omicidio first appeared on il manifesto.

Giappone, attentato contro il primo ministro Kishida durante un comizio: lui è in salvo. Fermato un uomo di 24 anni KYOTO - Sembra il replay di una scena a cui abbiamo assistito appena 9 mesi fa. Il primo ministro del Giappone è stato oggetto di un attentato con una simile dinamica di quello che ha portato alla morte dell'ex premier Shinzo Abe meno di un anno fa. Tutto è accaduto intorno alle 11:30, mentre Fumio ... Giappone. Kishida sfugge a un attentato Le forze di sicurezza hanno bloccato un giovane di 24 anni, sospettato di essere l'autore dell'attentato. E' impressionante la similitudine con l'evento che lo scorso luglio ha ucciso l'ex premier ... Giappone: attentato a premier Kishida, arrestato un 24enne È un 24enne il presunto autore dell'esplosione causata a Wakayama, una città nel sud - ovest del Giappone, durante un comizio elettorale del premier Fumio Kishida. L'uomo, arrestato dalla polizia, vive nella città di Kawanishi, nella prefettura di Hyogo, ed è stato subito bloccato dalle forze di ... KYOTO - Sembra il replay di una scena a cui abbiamo assistito appena 9 mesi fa. Il primo ministro delè stato oggetto di uncon una simile dinamica di quello che ha portato alla morte dell'ex premier Shinzo Abe meno di un anno fa. Tutto è accaduto intorno alle 11:30, mentre Fumio ...Le forze di sicurezza hanno bloccato un giovane di 24 anni, sospettato di essere l'autore dell'. E' impressionante la similitudine con l'evento che lo scorso luglio ha ucciso l'ex premier ...È un 24enne il presunto autore dell'esplosione causata a Wakayama, una città nel sud - ovest del, durante un comizio elettorale del premier Fumio Kishida. L'uomo, arrestato dalla polizia, vive nella città di Kawanishi, nella prefettura di Hyogo, ed è stato subito bloccato dalle forze di ... Giappone, attentato contro Kishida: primo ministro in salvo, l'esplosione non provoca feriti RaiNews Attentato a Kishida Torna paura: Un uomo ha lanciato un fumogeno contro il capo del governo durante un comizio elettorale all'aperto nella città di Wakayama. Giappone, investigatori sulla scena dell'attentato a Kishida (LaPresse) In Giappone proseguono le indagini degli investigatori sulla scena del crimine al porto di Saikazaki, nella prefettura di Wakayama, ... Torna paura: Un uomo ha lanciato un fumogeno contro il capo del governo durante un comizio elettorale all'aperto nella città di Wakayama.(LaPresse) In Giappone proseguono le indagini degli investigatori sulla scena del crimine al porto di Saikazaki, nella prefettura di Wakayama, ...