Gian Maria Sainato: il mistero sul naufrago sparito dopo il video di presentazione

Ci sarà anche Gian Maria Sainato nel cast della nuova edizione de L'Isola dei Famosi? La storia è la seguente: il nome del modello e tiktoker Gian Maria Sainato è stato inserito nella lista dei papabili nuovi naufraghi settimane prima dell'annuncio ufficiale e dato per certo da varie testate giornalistiche. Quando però Dagospia ha parlato di cast rivoluzionato da parte di Pier Silvio Berlusconi il suo nome è misteriosamente sparito, insieme a quello di Gianmarco Onestini, quello dell'avvocato Luca Di Carlo, quello della tiktoker Giulia Sara Salemi e quello delle gemelle Enardu di Uomini & Donne. Lo stesso Tv Sorrisi & Canzoni che ha realizzato il servizio fotografico di tutti i naufraghi per la consueta copertina del settimanale ha messo le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Radio3tweet : Per chi ha conosciuto la loro storia grazie al film di Giuliano Montaldo, per chi non si dimentica il volto di Gian… - BITCHYFit : Gian Maria Sainato: il mistero sul naufrago sparito dopo il video di presentazione - gfvipnews_ : Gian Maria Sainato era presente nella clip di Verissimo in cui i naufraghi facevano il set fotografico per l'Isola… - emagia : RT @unoscribacchino: Il #9aprile 1933 nasceva a Milano Gian Maria Volonté. Da (ri)vedere la sua lezione di giornalismo in 'Sbatti il mostr… - Fra__14 : Nel promo dell’isola dei famosi mandato in onda da Verissimo c’è Gian Maria Sainato in che sensooooo #isoladeifamosi #verissimo -