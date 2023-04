Giallo sull'incidente di Immobile. “Rosso o alta velocità”, le ipotesi sulla colpa (Di domenica 16 aprile 2023) L'incidente che ha visto coinvolto il giocatore della Lazio Ciro Immobile, che si è scontrato con la sua Land Rover Defender a Ponte Matteotti a Roma con il tram numero 19, ha coinvolto in tutto altre sette persone, fra cui alcuni passeggeri del tram, accompagnati al Policlinico Agostino Gemelli per accertamenti. Immobile avrebbe solo un leggero dolore al braccio e anche lui è stato portato al Gemelli per degli accertamenti. Le due figlie sono al Bambin Gesù solo per dei controlli. L'auto del calciatore ha invece riportato notevoli danni. Completamente distrutta la parte anteriore del Suv e nello scontro, andato in scena intorno alle 8 a Piazza delle Cinque Giornate, sono esplosi gli airbag del veicolo, mentre il mezzo pubblico è deragliato dai binari. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale oltre al personale del ... Leggi su iltempo (Di domenica 16 aprile 2023) L'che ha visto coinvolto il giocatore della Lazio Ciro, che si è scontrato con la sua Land Rover Defender a Ponte Matteotti a Roma con il tram numero 19, ha coinvolto in tutto altre sette persone, fra cui alcuni passeggeri del tram, accompagnati al Policlinico Agostino Gemelli per accertamenti.avrebbe solo un leggero dolore al braccio e anche lui è stato portato al Gemelli per degli accertamenti. Le due figlie sono al Bambin Gesù solo per dei controlli. L'auto del calciatore ha invece riportato notevoli danni. Completamente distrutta la parte anteriore del Suv e nello scontro, andato in scena intorno alle 8 a Piazza delle Cinque Giornate, sono esplosi gli airbag del veicolo, mentre il mezzo pubblico è deragliato dai binari. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale oltre al personale del ...

