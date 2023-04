Giada, la star della danza alle Paralimpiadi insultata su TikTok perché down. 'Papà, perché mi dicono così?' (Di domenica 16 aprile 2023) Giada Canino è una campionessa di danza sportiva. Ha 17 anni ed ha vinto coppe e medaglie per la sua bravura, tanto che rappresenterà l' Italia ai giochi mondiali Special olympics di Torino nel 2025. ... Leggi su leggo (Di domenica 16 aprile 2023)Canino è una campionessa disportiva. Ha 17 anni ed ha vinto coppe e medaglie per la sua bravura, tanto che rappresenterà l' Italia ai giochi mondiali Special olympics di Torino nel 2025. ...

