GF Vip 7, Nikita Pelizon finisce nella bufera: “Ti sei montata la testa” (Di domenica 16 aprile 2023) La settima edizione del Grande Fratello Vip è stata vinta da Nikita Pelizon, la quale è tornata alla vita di tutti i giorni con il portafoglio un po’ più gonfio. Tuttavia, il cachet rimediato durante il reality non le basterebbe ed ecco che ha promosso in questi giorni l’acquisto dei suoi quadri. Fino a qui nulla di strano visto che la ragazza è un’artista, ma il prezzo del cartellino fa fin troppo rumore. Il web è insorto per tale ragione, puntandole il dito e accusandola di essersi montata la testa. Grande Fratello Vip 7: prezzi esorbitanti per i quadri di Nikita Non tutti sanno che Nikita Pelizon è una grande appassionata di arte e si è sempre dilettata in quadri astratti ancor prima di intraprendere la carriera dei reality. Dopo la vittoria del Grande Fratello Vip, ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 16 aprile 2023) La settima edizione del Grande Fratello Vip è stata vinta da, la quale è tornata alla vita di tutti i giorni con il portafoglio un po’ più gonfio. Tuttavia, il cachet rimediato durante il reality non le basterebbe ed ecco che ha promosso in questi giorni l’acquisto dei suoi quadri. Fino a qui nulla di strano visto che la ragazza è un’artista, ma il prezzo del cartellino fa fin troppo rumore. Il web è insorto per tale ragione, puntandole il dito e accusandola di essersila. Grande Fratello Vip 7: prezzi esorbitanti per i quadri diNon tutti sanno cheè una grande appassionata di arte e si è sempre dilettata in quadri astratti ancor prima di intraprendere la carriera dei reality. Dopo la vittoria del Grande Fratello Vip, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Maryjun76 : @sunstateofmind_ Invece quelli che spendono per creme e tisane miracolose sui social con tanto di codici sconto,che… - IFrangioni : RT @SPYit_official: Ecco i quadri di Nikita, vincitrice dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip. Li ha messi in vendita a 2 mila euro.… - ADelleNotizie : GF VIP Edoardo Tavassi nel mirino dell’ex vip: chi è e cos’ha detto #gfvip #nikiters #incorvassi #donnalisi #oriana… - ADelleNotizie : GF VIP Sarah Altobello svela come va con Romita #gfvip #nikiters #incorvassi #donnalisi #oriana #oriele #antonella… - blogtivvu : Quanto costano i quadri di Nikita Pelizon? Prezzi folli, esplode la polemica dopo il GF Vip #gfvip #nikiters -