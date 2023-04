Gevi Napoli Basket-Umana Reyer Venezia 91-93 (Di domenica 16 aprile 2023) , Watt sulla sirena decide l’incontro. Pancotto :” Abbiamo giocato una grande partita, decisivi i particolari”. Sconfitta per la Gevi Napoli Basket che cede all’ Umana Reyer Venezia per 93 a 91 , nella gara valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. Gli azzurri riescono a pareggiare Leggi su 2anews (Di domenica 16 aprile 2023) , Watt sulla sirena decide l’incontro. Pancotto :” Abbiamo giocato una grande partita, decisivi i particolari”. Sconfitta per lache cede all’per 93 a 91 , nella gara valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. Gli azzurri riescono a pareggiare

