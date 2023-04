Getafe | Quique | con tutto tranne Arambarri

Leggi su justcalcio

(Di domenica 16 aprile 2023) 2023-04-16 08:17:12 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie ALiga pervenuta in redazione: Maurocontinua a riprendersi da operazione a cui è stato sottoposto poche settimane fa. La charrúa continua senza allenamento con il gruppo e non sarà per la partita contro il Barcellona. Ancora oggi lo è dubbio per il prossimo davanti Maiorca. L’uruguaiano è un pezzo chiave nello schema di unSánchez Flores che è stato indicato in numerose occasioni come il “giocatore in franchising di club”. L’ultima, alla vigilia dello scontro con gli uomini di Xavi. La buona notizia è che, nonostante la perdita del nazionale uruguaiano, l’allenatore di Madrid puoi contare sul resto della squadra e non ci saranno più sconfitte per la partita contro i catalani. Accoglienza, atmosfera finale e vecchie ...