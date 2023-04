Gerry Scotti audace, dopo 40 anni fa l’occhiolino alla “kermesse”: che botta per la Mediaset (Di domenica 16 aprile 2023) Gerry Scotti non placa la sua voglia di mettersi sempre in gioco. Proprio lui che ha portato al successo tanti programmi di intrattenimento, potrebbe accogliere un’offerta che viene dagli avversari.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 16 aprile 2023)non placa la sua voglia di mettersi sempre in gioco. Proprio lui che ha portato al successo tanti programmi di intrattenimento, potrebbe accogliere un’offerta che viene dagli avversari.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : Lo Show dei Record con Gerry Scotti: scopri le anticipazioni della puntata del 16 aprile su canale 5 - #Record… - BanijayItalia : Domenica sera vuol dire solo una cosa: record storici e spettacoli mozzafiato! #LoShowDeiRecord vi aspetta stasera… - Moreno01720679 : RT @Niko99938977: ???????????????????????? MICROCHIP PROFETI O COMPLOTTISTI ???? GERRY SCOTTI È TUTTO NORMALE ???????????????????????? - safiyahogws : RT @hogwskilian: rt e mi invento la vostra big three (tipo sole in lana del rey luna in gerry scotti) fav e vi scrivo - milanomagazine : Domenica 16 aprile 2023, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con 'Lo Show dei Record', prodotto da RTI… -