Genitorialità positiva | cos’è?

Leggi su dilei

(Di domenica 16 aprile 2023) Diventare genitori è una delle esperienze più totalizzanti che una persona possa vivere. In ballo ci sono mille emozioni, paure e responsabilità da gestire tutte insieme. Essere genitori, infatti, è il mestiere più difficile del mondo per il quale non c’è un manuale da cui prendere ispirazione. Però ci sono dei comportamenti che possono aiutare sia gli adulti che i bambini e tra questi c’è la. Ascoltare i bisogni dei bambini: laFin dal primo vagito del neonato, i genitori e i figli entrano automaticamente in una relazione in cui l’adulto deve essere la guida, senza prevaricare ma ascoltando le necessità del bambino. Un compito per nulla semplice, ma che se si impara a gestire darà vita a un rapporto profondo con il figlio. La...